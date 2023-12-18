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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti ve savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Galatasaray Haberler

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