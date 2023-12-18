Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.