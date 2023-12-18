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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

18 Aralık 2023 14:13 Güncelleme: 14:15 Abone Ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti ve savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın yapacakları idmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.