Galatasaray, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenmanın ilk bölümü basına açıkken, teknik taktiklerin üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında cuma günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık yapıldı. İdman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından pas çalışmasıyla süren antrenmanda futbolcular 3 gruba ayrılarak top kapma çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Fatih Karagümrük maçında uygulanacak taktik üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
