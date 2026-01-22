Haberler

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında dün RAMS Park'ta İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Fatih Karagümrük müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, topla ısınmayla başlayıp 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

