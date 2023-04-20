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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Fatih Karagümrük Galatasaray Spor Haberler

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