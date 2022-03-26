Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından pozisyon sonlandırma üzerinde durulduğu bildirildi.

İdmanın yarı sahada gruplar halinde baskı ve atak sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Nisan, Spor, Haberler

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