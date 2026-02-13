Haberler

Galatasaray, bu sezon ligde 14. kez 3 ve üstü gol attı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'u 5-1 yenerek sezon boyunca 14. kez 3 ve üstü gol kaydetti. Sarı-kırmızılılar, puanını 55'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Eyüpspor mücadelesiyle Trendyol Süper Lig'de bu sezon 14. kez 3 ve üstü gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı ve puanını 55'e çıkardı. Ligde liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar aynı zamanda en çok gol atan ekip konumunda da yer alıyor. Aslan, ligde oynadığı 22 müsabakada rakip fileleri toplam 54 kez havalandırdı.

Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte ayrıca ligde 14. kez 3 ve üstü fazla gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

