Galatasaray ligde 2 maç sonra gol yedi

Galatasaray, Eyüpspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de 2 hafta sonra kalesinde gol gördü.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5-1'lik skorla kazanırken, ligde 2 hafta sonra kalesini gole kapatamadı. Aslan, bu maç öncesinde ligdeki Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında gol yememişti.

Eyüpspor karşılaşmasıyla bu sezon Süper Lig'de kalesinde 15. golünü yiyen Cimbom, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı olarak yer alıyor. - İSTANBUL