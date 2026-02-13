Haberler

Galatasaray'dan ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray'dan ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile karşılaştı ve maçı 5-1 kazanarak son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Eyüpspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisine devam etti. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de 12. haftada Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten çıktığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Konyaspor ile oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Akın Gürlek ilk kez açıkladı: Alo Adalet Hattı kuracağız

Bakan Akın Gürlek ilk kez açıkladı! Yargı mağduriyetlerinde yeni dönem
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim

Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerilmiş! Çıkan sonuç vahim
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor

Fenerbahçe yeni sezonun ilk bombasını patlatıyor
Bakan Gürlek: Benim kapım herkese, her siyasi partiye açık

Bakan Gürlek'ten 86 milyona mesaj: Adalete ihtiyacı olan kim varsa...