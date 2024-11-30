Galatasaray, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Eyüpspor'u konuk edecek. - İSTANBUL