Galatasaray, Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçı için hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Antrenman kampa teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, taktik antrenmanın ardından 4 takımlı turnuvayla günü bitirdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Galatasaray-ikas Eyüpspor mücadelesi, 13 Şubat Cuma günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.