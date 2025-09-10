Galatasaray, Eyüpspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Haberler

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıkları kapsamında idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma çalışmasıyla başlayıp taktik organizasyonlarla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma çalışmasıyla başladı. 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
