Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacağı maç için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışmaları ve taktiksel organizasyonlar gerçekleştirildi.
