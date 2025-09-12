Haberler

Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacağı maç için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda dinamik ısınmanın ardından pas çalışmaları ve taktiksel organizasyonlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
