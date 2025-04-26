Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar antrenmanda tam kadro olarak yer aldı. - İSTANBUL