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Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp, pas çalışması ve taktik çalışmalarla sürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar antrenmanda tam kadro olarak yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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