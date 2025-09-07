Haberler

Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 Eylül Salı günü saat 18.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
