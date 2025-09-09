Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenman, sahada yapılan koşunun ardından iki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.