Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda yeni transfer Uğurcan Çakır da yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Antrenman, sahada yapılan koşunun ardından iki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Yeni transfer Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
