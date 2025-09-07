Haberler

Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, antrenmanlarını sürdürdü. İdman, dinamik ısınma, topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç ile gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, dinamik ısınmayla başlayan idmanın topa sahip olma çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek. ???????

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' kararı çıkabilir

AK Partili isim yarını işaret etti: Sürpriz bir isim görevden alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Manifest tepkisi: Haklarında işlem yapılmalı

Erdoğan'ın başdanışmanından çok sert Manifest tepkisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.