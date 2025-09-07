Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, antrenmanlarını sürdürdü. İdman, dinamik ısınma, topa sahip olma çalışmaları ve çift kale maç ile gerçekleşti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, dinamik ısınmayla başlayan idmanın topa sahip olma çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, 2'ye 1 ve 3'e 2 hücum çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Galatasaray, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.