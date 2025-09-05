Galatasaray, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde laktat testi ile başladı ve çeşitli pas çalışmaları ile tamamlandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü ikas Eyüpspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman laktat testiyle başladı.
Dinamik ısınma ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor