Galatasaray, Eyüpspor ile Berabere Kaldı

Galatasaray, Eyüpspor maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon 2. kez berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde Eyüpspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 1-1 berabere sona eren müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Ligde 5 maç sonra puan kaybeden Cimbom bu sezonki 2. beraberliği aldı. Aslan daha önce 7. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı da 3-3 berabere tamamlamıştı.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. - İSTANBUL