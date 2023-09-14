Galatasaray, Eyüp Aydın'ın transferi için Bayern Münih ile görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, Bayern Münih takımında forma giyen Eyüp Aydın'ın transferi için resmi görüşmelere başladığını duyurdu. 19 yaşındaki oyuncu, ön libero pozisyonunda görev alıyor ve Almanya'nın alt yaş gruplarında milli takım forması da giymiştir.