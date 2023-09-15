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Galatasaray, Eyüp Aydın'ın Bayern Münih'ten 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme...

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Galatasaray, Eyüp Aydın'ın Bayern Münih'ten 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Eyüp Aydın'ın Bayern Münih'ten 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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