Galatasaray, Eyüp Aydın'ın Bayern Münih'ten 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme...
Galatasaray, Eyüp Aydın'ın Bayern Münih'ten 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, Eyüp Aydın'ın Bayern Münih'ten 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor