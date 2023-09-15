Galatasaray, Eyüp Aydın'ın Bayern Münih'ten 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme...

Galatasaray, Eyüp Aydın'ın Bayern Münih'ten 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini ve oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.