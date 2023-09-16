Galatasaray, evindeki yenilmezlik serisini Samsunspor galibiyetiyle sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kaybetmiyor. Son olarak Samsunspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam etti. Aslan, evindeki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında almıştı. Cimbom, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.