Galatasaray evindeki yenilmezliğini 15'e çıkardı
Spor Haberleri
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup etmesiyle ligde evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir'i mağlup etmesiyle ligde evindeki yenilmezliğini 15 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrıldı ve ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan sahasında sadece ligin 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 karşılaşmada 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. - İSTANBUL
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor