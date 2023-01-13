Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray evinde, Hatayspor'a yenilmiyor

Spor Haberleri

Galatasaray evinde, Hatayspor'a yenilmiyor

Galatasaray, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Hatayspor ile evinde oynadığı 4 maçını da kazandı.

Galatasaray, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Hatayspor ile evinde oynadığı 4 maçını da kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile Hatayspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım bu mücadele ile 5'i Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 7. kez rakip oldu. Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, rakibine karşı 4. galibiyetini elde etti. Aslan bu galibiyetlerin hepsini evinde aldı. Geride kalan 2 maçı da Hatayspor sahasında kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Galatasaray Hatayspor Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title