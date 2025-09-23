Galatasaray evinde hata yapmadı, puan farkını açtı

GALATASARAY, Süper Lig'in 6'ncı haftasında evinde konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor 'u 3-1 mağlup etti. Puanını 18 yapan sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakipleri Göztepe ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'la karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadeleyi Yasin Kol yönetti. Yasin Kol'un yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlendi.

İlk yarıda Galatasaray etkili bir oyun sergilemese de devreye iki gol sıkıştırdı. 23'üncü dakikada Yunus Akgün'le öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 45+1'inci dakikada da Mauro Icardi'nin golüyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. Sarı-kırmızılar ikinci yarıda yer yer iyi oynadığı bölümler olsa da rakip kalede baskın oyununu ortaya koyamadı. Karşılaşmanın 64'üncü dakikası geçerken Galatasaray, Lucas Torreira'nın ayağından bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. Maçın son bölümlerine doğru girilirken Konyaspor, 80'inci dakikada Umut Nayir ile golü buldu: 3-1. Mücadelede başka gol olmayınca sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 18 yapan Galatasaray, en yakın rakipleri Göztepe ve Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı.

LİGDEKİ GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor zaferiyle Süper Lig'deki galibiyet serisini 14 maça çıkardı. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 14 karşılaşmayı da kazandı.

SAHASINDA KAYBETMEYİ UNUTTU

Sarı-kırmızılar, TÜMOSAN Konyaspor'u da geçerek evinde oynadığı bir mücadeleden daha galibiyet çıkardı. Süper Lig'de 21 maçtır sahasında mağlup olmayan Galatasaray, son olarak 2023-2024 sezonunun 37'nci haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde yenilmişti. Bu süreçte Galatasaray, evinde çıktığı 21 karşılaşmada 18 galibiyet ve 3 beraberlik alarak evinde yenilgi yüzü görmedi.

SÜPER LİG'DE 6 MAÇTA 18 GOL

Sarı-kırmızılar, Süper Lig'deki toplam gol sayısını 18'e çıkarttı. Ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'la geçen Galatasaray, sonrasında Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etmişti. Dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada da ise ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. 6'ncı hafta itibariyle toplamda 18 gole ulaşan Galatasaray, ligde en çok gol atan takım konumunda yer alıyor.

Ayrıca bu sezon Süper Lig'de kalesinde sadece 2 gol gören sarı-kırmızılar, Göztepe'yle birlikte en az gol yiyen iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.

YUNUS AKGÜN SON 3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, son 3 maçta 3'üncü golünü kaydetti. Bu sezon parçalı formayla 7 maça da lk 11 çıkan Yunus, ligin ilk 4 haftasını boş geçmişti. Ardından ikas Eyüpspor ağlarını sarsan milli oyuncu, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Eintracht Frankfurt maçında gol atmıştı. Son olarak TÜMOSAN Konyaspor filelerini havalandıran Yunus Akgün, bu sezonki gol sayısını 3 yapmış oldu.

MAURO ICARDI YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 32 yaşındaki Arjantinli kaptanı Mauro Icardi, sakatlık süreci sonrasında henüz fiziksel olarak hazır olmasa da aldığı süre boyunca takımına gol katkısı vermeye devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının 45+1'inci dakikasında fileleri sarsan Mauro Icardi, ligdeki gol sayısını da 4'e çıkardı. Kaptan, ligde daha önce Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı.

LUCAS TORREIRA BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın 29 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. TÜMOSAN Koynaspor mücadelesinin 64'üncü dakikasında ceza sahası dışından fileleri havalandırarak Galatasaray kariyerindeki 7'nci golüne imza atan tecrübeli oyuncu, son olarak geçtiğimiz sezonun 34'üncü haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde gol atmıştı.

WILFRIED SINGO LİGDE İLK KEZ 11'DE OYNADI

Transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco'dan bonservisiyle satın alınan Wilfried Singo, ligde ilk kez 11'de forma giydi. RAMS Park'ta kendi seyircisi önünde ilk kez sahaya çıkan 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Özellikle hava hakimiyeti ve hızıyla öne çıkan Singo, topla oyunda da kendisini bir hayli gösterdi.

İLKAY VE UĞURCAN İLK KEZ RAMS PARK'TA

Galatasaray'ın transfer döneminde takıma kattığı İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır, parçalıyla ilk kez RAMS Park'ta yer aldı. Maç öncesi ısınma sırasında her iki oyuncuya da ilgi büyük oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan İlkay ve Uğurcan, performanslarıyla alkış aldı. İlkay, oyun içinde pas bağlantılarını kurarak kalitesini ortaya koydu. Uğurcan Çakır da yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ipten aldı.

OKAN BURUK'TAN VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması sonrası düzenlenen basın toplantısında sakatlığı sebebiyle son maçlarda forma giyemeyen Victor Osimhen'in dönüşü hakkında bilgi verdi. Nijeryalı golcünün 26 Eylül Cuma günü Alanyaspor karşısında kadroda, 30 Eylül Salı günü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool maçında sahada olmasını beklediklerini belirten Buruk, "Bugün kontrolleri yapıldı. Dün antrenmanın bir kısmında bizle yer aldı. Ufak ağrıları var, devam ediyor. Bunları tolere edip, oynaması halinde Alanya'da takımla birlikte olacağını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. 10-12 dakikalık bölümde bizle oldu ama ağrıları devam ediyor. Alanyaspor maçında kadroda olmasını bekliyoruz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz" dedi.