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Galatasaray evinde 3 maçtır yenilmiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray evinde 3 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Spor Toto Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Spor Toto Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşılaştığı Beşiktaş'ı skorla 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan sahasında son olarak Trabzonspor'a yenilmişti. Aslan bu müsabakanın ardından oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'ı yenerken, Kayserispor ile de berabere kaldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Nef, Spor, Haberler

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