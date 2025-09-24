Galatasaray, EuroLeague Women'a Katılmayı Başardı

EuroLeague Women Eleme Turu rövanş maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımı ile karşılaşan Galatasaray mücadeleyi 86-46'lık skorla galip ayrıldı ve 2025-26 sezonunda EuroLeague Women'da mücadele etmeye hak kazandı.

Galatasaray maça Teja Oblak, Kamiah Smalls, Sehernaz Çidal, Awak Kuier ve Dorka Juhasz beşiyle başladı. Romanya ekibi karşısında maça hızlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Teja Oblak ve Awak Kuier'den gelen sayılarla ilk 5 dakikayı 10-2 önde bitirdi. İyi oyununu çeyreğe yayan Galatasaray, ilk 10 dakikayı 19-10 önde tamamladı. İkinci yarıda geniş rotasyonunu kullanan sarı-kırmızılılarda 11 oyuncu süre buldu. Aradaki farkı ilk maçta olduğu gibi artıran Galatasaray, soyunma odasına 47-18 önde gitti.

Maçta üçüncü çeyrek eşit bir oyunla geçildi. Awak Kuier, Teja Oblak ve Ayşe Cora bu bölümde skor yükünü çeken isimler oldu. Üçüncü çeyrek 65-29 tamamlandı. Son çeyrekte de üstün bir performans sergileyen Galatasaray, salondan 86-46 galip ayrıldı.

EuroLeague Women normal sezonunda B Grubu'nda yer alacak Galatasaray, Sopron Basket (Macaristan), Beretta Famila Schio (İtalya) ve Flammes Carolo Basket (Fransa) ile mücadele edecek. Grupta ilk 3 sırayı alan takımlar organizasyonda ikinci tura yükselecek. - İSTANBUL