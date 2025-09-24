Galatasaray, EuroLeague Elemelerinde Rumen Rakibini Farkla Geçti

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Veronika Obertova, Jelena Tomic, Hrvoje Cavar

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smalls 7, Oblak 10, Sude Yılmaz 1, Gökşen Fıtık 8, Ayşe Cora Yamaner 9, Derin Erdoğan 17, Juhasz 8, Elif Bayram 7, Kuier 19, Sehernaz Çidal, Berna Şahin, Zeynep Gül

ACS SEPSI-SIC: Gereben 12, Raquel Davis 7, Mikes 3, Catinean 3, Szabo 11, Meresz 4, Williams 6, Armanu, Diop, Ghita

1'İNCİ PERİYOT: 19-10

DEVRE: 47-18

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-29

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar EuroLeauge elemeleri rövanş maçında Rumen temsilcisi ACS Sepsi'yi konuk etti. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele saat 20.00'de başladı. Maça etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk periyodu 19-10 önde kapattı. İkinci periyotta farkı açan Galatasaray, soyunma odasına da 29 sayı farkla önde girdi: 47-18. Üstünlüğü koruyan sarı-kırmızılar, üçüncü periyodu 65-29 üstünlükle tamamladı. Son periyotta da baskın oyun ortaya koyan Galatasaray, parkeden 86-46 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, adını FIBA Kadınlar EuroLeauge'ne yazdırdı.