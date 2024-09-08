Galatasaray, Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti

GALATASARAY, hazırlık maçında karşılaştığı Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Esenler Erokspor ile yaptığı hazırlık maçıyla sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, Esenler Erokspor karşısında sahadan 8-3'lük skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini, Batshuayi (3), Sara, Yusuf Demir, Torreira, Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, 10 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.