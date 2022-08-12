Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Thomas Patrick Edgar'ı kadrosuna kattı Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör çaprazı Thomas Patrick Edgar'ı transfer etti. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör çaprazı Thomas Patrick Edgar'ı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Japonya'nın JT Thunders Hiroshima takımında forma giyen 33 yaşındaki Avustralyalı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, "Yeni transferimiz Thomas Patrick Edgar'a 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Spor AA / Emrah Oktay Galatasaray voleybol Japonya Sigorta Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Thomas Patrick Edgar'ı kadrosuna kattı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.