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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Thomas Patrick Edgar'ı kadrosuna kattı

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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Thomas Patrick Edgar'ı kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör çaprazı Thomas Patrick Edgar'ı transfer etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör çaprazı Thomas Patrick Edgar'ı transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Japonya'nın JT Thunders Hiroshima takımında forma giyen 33 yaşındaki Avustralyalı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Thomas Patrick Edgar'a 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Galatasaray voleybol Japonya Sigorta Spor Haberler

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