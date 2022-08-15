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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, İranlı smaçör Morteza Sharifi'yi transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Spor Toto takımında forma giyen 23 yaşındaki İranlı voleybolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "İran milli takımının kadrosunda da yer alan Morteza Sharifi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Hilmi Sever - Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

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