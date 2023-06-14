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Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Miran Kujundzic ile Ahmet Tümer'i transfer etti

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Miran Kujundzic ile Ahmet Tümer'i transfer etti

Spor Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp smaçör Miran Kujundzic ile orta oyuncu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Sırp smaçör Miran Kujundzic ile orta oyuncu Ahmet Tümer'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kujundzic ile 1, Ahmet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Polonya ekiplerinden MKS Slepsk Malow Suwalki takımında oynayan Kujundzic, Sırbistan milli takımında da forma giyiyor.

Geçen sezon Fenerbahçe HDI Sigorta'da görev yapan Ahmet ise A Milli Takım'ın kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

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