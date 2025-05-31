Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Şampiyonu Oldu

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Şampiyonu Oldu
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Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Sekizli Finali'nde ev sahibi Tenerife Echeyde'yi 20-17 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Takım, turnuvayı namağlup tamamladı.

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, Nordic Lig Sekizli Final maçlarının finalinde karşılaştığı ev sahibi İspanyol ekibi Tenerife Echeyde'yi 20-17 mağlup ederek şampiyon oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 Spor Toto Süper Lig'i namağlup şampiyon tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da da Nordic Lig Sekizli Finali'nde yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

Sekizli Final maçlarının ilk gününde karşılaştığı İtalyan takımı Rari Nantes Sori'yi 19-11 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, yarı finalde ise Litvanya temsilcisi EVK Zaibas'ı da 11-7 yenerek finale yükselmişti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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