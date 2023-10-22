Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, C Grubu'ndaki maçlarda aldığı galibiyetlerle çeyrek finale yükseldi. Diğer Türk takımları ENKA ve ODTÜ ise gruplarından çıkamadı.

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenge Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, mücadele ettiği C Grubu'ndaki maçlara ev sahipliği yaptı. Engin Bora Yüzme Havuzu'nda yapılan maçlarda Portekiz temsilcisi Sporting'i 27-6, Büyük Britanya takımı Polytechic'i 17-8 ve Slovakya ekibi KVP Novaky'yi 14-7 yenen Galatasaray, 9 puan topladı. Grubunu lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

Çeyrek final müsabakaları, 25 Kasım ve 9 Aralık'ta oynanacak. Galatasaray'ın rakibi, 24 Ekim Salı günü yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak.

ENKA ve ODTÜ'den veda

LEN Challenge Kupası'nda mücadele eden diğer Türk takımları ENKA ve ODTÜ, gruplarından çıkamadı.

ENKA, Malta'nın Gzira şehrinde gerçekleştirilen D Grubu müsabakalarında oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Grubunu 9 puanla tamamlayan ENKA, 1 gol averaj farkı ile 3. oldu ve organizasyona veda etti.

Belçika'nın Mouscron şehrinde yapılan B Grubu mücadeleleri sonunda ODTÜ, dördüncü olarak turnuvaya devam edemedi.