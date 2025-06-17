Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Sadık Emir Kabaca ile yollarını ayırdı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonundan beri takımda yer alan milli oyuncu Sadık Emir Kabaca ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Kabaca'ya hizmetleri için teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sadık Emir Kabaca'yla yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki basketbolcuya hizmetleri için teşekkür edilerek, şöyle denildi:
"Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor