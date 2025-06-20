Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Üç İsimle Yollar Ayrıldı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyuncular Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür etti ve kariyerlerinde başarılar diledi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, emeklerinden dolayı 3 basketbolcuya teşekkür edilerek, "2024-25 sezonunda sarı-kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncularımız Ebuka Izundu, Tyrone Wallace ve Michael Young'a Galatasaray Spor Kulübü olarak, kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder; profesyonel kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor