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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollar ayrıldı

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara teşekkür ederken, kariyerlerinde başarılar diledi.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yola devam edilmeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

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