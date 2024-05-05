Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 Mağlup Etti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 74 Sanchez), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 82 Vinicius), Kerem Demirbay (Dk. 74 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 82 Tete), Mertens (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz, Icardi

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 77 Kerem Atakan Kesgin), Poungouras (Dk. 46 Caner Osmanpaşa), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ (Dk. 77 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Turgunboev), Koita, Manaj

Goller: Dk. 11 ve 60 Ziyech, Dk. 38 ve 73 Mertens, Dk. 59 ve 85 Icardi ( Galatasaray ), Dk. 54 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 28 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Camara, Dk. 90+1 Manaj (EMS Yapı Sivasspor )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

46. dakikada Sivasspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Mertens, ceza yayından şut çekti. Sivassporlu Caner Osmanpaşa'ya çarpan meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

53. dakikada Köhn'ün sol kanattan içeriye çevirdiği topta Ziyech, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

54. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı kornerde Manaj, ön direkte topu arkaya doğru aşırttı. Caner Osmanpaşa, arka direkte meşin yuvarlağa dokunarak ağları havalandırdı: 2-1.

59. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

60. dakikada Torreira'nın pasında Appindangoye, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1.

70. dakikada Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı. Torreira'dan şık bir şekilde sıyrılan Charisis'in ara pasında Manaj, ceza sahasına girer girmez şut çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Sonrasında Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı.

73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1.

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Icardi, boşa çıkan topu Ali Şaşal Vural'dan kaptı ve ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler golü faul sebebiyle saymadı.

85. dakikada sarı-kırmızılılar durumu 6-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, penaltı noktasından vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi: 6-1.

Galatasaray, müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.