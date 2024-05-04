Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazır
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor mücadelesi yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor mücadelesi yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.