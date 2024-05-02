Galatasaray, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum organizasyonlarıyla tamamladı.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.