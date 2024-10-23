Galatasaray, Elfsborg'u Ağırladı: Okan Buruk'tan Zorunlu Değişiklikler

Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre Elfsborg mücadelesinde zorunlu 3 değişikliğe gitti. Antalyaspor maçında oynayan; Fernando Muslera, Ismail Jakobs ve Rolland Sallai, Elfsborg maçında forma giymeyen isimler oldu. Bu oyuncuların yerine Okan Buruk ; Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i sahaya sürdü.

Kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Buruk, savunma üçlüsünü; Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşturdu. Sağ kanat bekte Barış Alper Yılmaz'ı sahaya süren tecrübeli teknik adam, solda ise Yunus Akgün'e görev verdi. Orta ikilide Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisini bozmayan 51 yaşındaki teknik adam, forvet arkasında ise Dries Mertens'e görev verdi. Okan Buruk'un gol yollarındaki tercihleri ise Victor Osimhen ile Mauro Icardi oldu.

ISMAIL JAKOBS SAKATLIĞI SEBEBİYLE YOK

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Senegalli sol beki İsmail Jakobs, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasında oynanan Elfsborg maçında sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs'un yerine teknik direktör Okan Buruk, sol kanat bekte Yunus Akgün'ü sahaya sürdü. Öte yandan UEFA listesinde yer almayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, karşılaşmada oynamayan isimler oldu.

KALEYİ GÜNAY GÜVENÇ KORUDU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan Fernando Muslera, Elfsborg maçında yer almadı. Muslera'nın yokluğunda kalede Günay Güvenç oynadı. Öte yandan 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçi, PAOK, RFS ve Elfsborg mücadeleleriyle 3 maçlık cezasını da tamamlamış oldu.

BURUK'TAN 3'LÜ SAVUNMA TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçına 3'lü savunma ile çıktı. Bu sezon ilk kez 3 savunmayla takımını sahaya süren Buruk, aynı zamanda ikinci kez çift forvet ile çıktı. 3-5-2 sistemiyle karşılaşmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip; daha önce bu savunma diziliminde oynamazken, Süper Lig'in 7'nci haftasındaki Kasımpaşa maçına çift forvetle (Victor Osimhen - Mauro Icardi) başlamıştı.

UEFA BAŞKANI CEFERIN İLE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU STATTA

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü haftasındaki Elfsborg maçını yerinde izlemek için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Maçtan yaklaşık 1 saat önce stada gelen Ceferin ile Hacıosmanoğlu'nu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yöneticiler karşıladı.