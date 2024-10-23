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Galatasaray, Elfsborg'u 3-0 Geçti

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, İsveç ekibi IF Elfsborg'u konuk ettiği maçta ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Golleri Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz kaydetti.

- UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray : 3 - Elfsborg: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray, İsveç ekibi IF Elfsborg'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ taraftan Dries Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Mauro Icardi'nin kafa vuruşunda kaleci Isak Pettersson topu güçlükle çeldi.

14. dakikada sağ taraftan Dries Mertens'in ortasında altıpasın sol tarafında Victor Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Isak Pettersson topu çeldi. Pozisyonun devamında penaltı noktasının sağ tarafında Barış Alper Yılmaz'ın röveşatasında meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

28. dakikada Victor Osimhen'in pasında Mertens ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahası girerek şutunu çekti, direkten dönen topu Mauro Icardi sol çaprazdan ağlara yolladı. 1-0

39. dakikada sağ taraftan Gabriel Sara'nın yaptığı ortasında penaltı noktası sol tarafında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Isak Pettersson'a çarpıp filelere gitti. 2-0

44. dakikada Gabriel Sara'nın savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içi sol çaprazdan topu ağlarla buluşturdu. 3-0

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen, Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Şen, Atahan Ordu, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

IF Elfsborg: Isak Pettersson, Ibrahim Buhari, Sebastian Holmen, Terry Yegbe, Simon Hedlund, Besfort Zeneli, Timothy Ouma, Niklas Hult, Ahmed Qasem, Arber Zeneli, Michael Baidoo

Yedekler: Melker Uppenberg, Marcus Sorensen, Gustav Henriksson, Andri Baldursson, Jens Thomasen, Eggert Gudmundsson, Emil Holten, Johan Larsson, Jalal Abdullai, Rami Kaib

Teknik Direktör: Oscar Hiljemark

Goller: Mauro Icardi (dk. 28), Abdülkerim Bardakcı (dk. 39), Barış Alper Yılmaz (dk. 44) (Galatasaray)

Sarı kart: Niklas Hult (IF Elfsborg)

Galatasaray, Elfsborg'u 3-0 Geçti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor

Abdülkerim Bardakcı Barış Alper Yılmaz Mauro Icardi Galatasaray Futbol Dünya İsveç Spor

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