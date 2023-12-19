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Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi'nde PAOK mateco ile karşılaşacak

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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 6. haftasında Yunanistan'ın PAOK mateco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray Ekmas son maçta Benfica'yı yendi ve 3. sırada yer alıyor. PAOK mateco ise 2. sırada bulunuyor.

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 6. haftasında yarın Yunanistan'ın PAOK mateco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PAOK Sports Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki son maçta Portekiz'in Benfica ekibini 87-63 yenen sarı-kırmızılılar, 3. sırada bulunuyor. PAOK mateco ise elde ettiği 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip 88-77 kazanmıştı.

Galatasaray Ekmas'ın, 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.

Kaynak: AA / Spor

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