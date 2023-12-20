Galatasaray Ekmas PAOK mateco'yu yendi
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında PAOK mateco takımını 85-79 yenerek 3. sırada tamamladı.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nin 6. ve son haftasında konukm olduğu Yunanistan'ın PAOK mateco takımını 85-79 yendi.
PAOK Sports Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-22 önde geçen Galatasaray, devreye de 49-44 üstün girdi.
Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-76 üstün geçen sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 79-85 kazandı.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip, 11 sayı farkla 88-77 kazanmıştı. İkinci müsabakada rakibini 6 sayı farkla yenen sarı-kırmızılılar, ikili averajı PAOK mateco'ya kaptırdı ve averajla grubu Yunan ekibinin ardından 3. sırada bitirdi.
Galatasaray Ekmas'ın 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.
Bu sonuçla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Galatasaray Ekmas'ın Şampiyonlar Ligi play-in turundaki rakibi, İtalya temsilcisi Bertram Derthona Tortona oldu.