Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Ekmas PAOK mateco'yu yendi

Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun son haftasında PAOK mateco takımını 85-79 yenerek 3. sırada tamamladı.

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nin 6. ve son haftasında konukm olduğu Yunanistan'ın PAOK mateco takımını 85-79 yendi.

PAOK Sports Arena'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 30-22 önde geçen Galatasaray, devreye de 49-44 üstün girdi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunu da 64-76 üstün geçen sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 79-85 kazandı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı konuk ekip, 11 sayı farkla 88-77 kazanmıştı. İkinci müsabakada rakibini 6 sayı farkla yenen sarı-kırmızılılar, ikili averajı PAOK mateco'ya kaptırdı ve averajla grubu Yunan ekibinin ardından 3. sırada bitirdi.

Galatasaray Ekmas'ın 5. maçlar sonucunda son 16 turuna kalmak için play-in mücadelesine çıkması kesinleşmişti.

Bu sonuçla grubunu 3'üncü sırada tamamlayan Galatasaray Ekmas'ın Şampiyonlar Ligi play-in turundaki rakibi, İtalya temsilcisi Bertram Derthona Tortona oldu.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Yunanistan basketbol Basketbol Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çalışan emekliler ne zaman ikramiye alacak? TARİH BELLİ OLDU Fred Galatasaray maçında oynayacak mı, cezalı mı? Galatasaray - Karagümrük maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Karagümrük maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası yarın faiz artıracak mı? (TAHMİNLER) Merkez Bankası faizi yükseltecek mi, faiz artacak mı? Merkez Bankası faiz kararı tahminleri! 21 Aralık Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı CANLI izle! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Kayserispor - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Kayserispor - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title