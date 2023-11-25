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Galatasaray Ekmas, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Ekmas, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 70-61 yendi. Galatasaray Ekmas bu sonuçla ligde 4. galibiyetini elde ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 7. kez mağlup oldu.