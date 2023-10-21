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Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko Derbisi Yarın Oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Ekmas ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi maçı yarın oynanacak. Geçen sezon oynanan iki lig maçında da Fenerbahçe Beko galip gelmişti.