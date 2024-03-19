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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı Fransa'da mücadele edecek

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Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında yarın deplasmanda Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibiyle karşılaşacak.

Jean-Michel Geoffroy Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grupta iki takımın da çeyrek finale çıkma şansı bulunmazken, Galatasaray Ekmas 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. JDA Bourgogne Dijon ise bir galibiyet ve 4 yenilgiyle son sırada bulunuyor.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçı, Fransa temsilcisi 96-93'lük skorla kazanmıştı.

Grupta geçen haftaki maçların ardından Alman ekipleri Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

Kaynak: AA / Spor

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