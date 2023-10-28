Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Dee Bost'u kadrosuna kattı. Bost ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında da Galatasaray forması giyen ABD'li basketbolcu, toplamda 66 karşılaşmada oynadı.

Galatasaray Ekmas, Dee Bost ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Dee Bost'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu ile 2022-2023'ün başında sarı-kırmızılı ekipte forma giyen 34 yaşındaki basketbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 9 ay sonra Galatasaray'a dönen Dee Bost'un ilk döneminde 66 maça çıktığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılılardan Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e transfer olan ABD'li basketbolcu, son olarak ise aynı ülkenin takımı Metropolitans 92'de forma giydi.