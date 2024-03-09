Galatasaray Ekmas, Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 yendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Ekmas, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 yendi. Maçın salonu Sinan Erdem'de oynandı ve Galatasaray Ekmas oyuncuları Bost 17, Buğrahan Tuncer, Göksenin Köksal, McCormack, Sadık Emir Kabaca, Karahan Tuan Efeoğlu, İsmet Akpınar, Halilovic ve Yeboah ile galibiyete ulaştı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Yener Yılmaz, Duhan Köyiçi, Musa Kazım Çetin
Galatasaray Ekmas: Bost 17, Buğrahan Tuncer 15, Göksenin Köksal 7, McCormack 11, Sadık Emir Kabaca 16, Karahan Tuan Efeoğlu 3, İsmet Akpınar 13, Halilovic 11, Yeboah 2
Darüşşafaka Lassa: Woodard 10, Enes Berkay Taşkıran 14, Can Korkmaz 5, Berk Demir 15, Cartlon 11, Tolga Kay, Adams 8, Rahkman 9, Rijad Aydın, Bora Yaşar, Muhsin Yaşar 6
1. Periyot: 20-17
Devre: 45-36
3. Periyot: 70-55
5 Faulle çıkan: 37.36 Halilovic ( Galatasaray Ekmas)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Ekmas, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 95-78 yendi.